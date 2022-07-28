В военном городке «Кресты» в Пскове решили канализационную проблему

09:52, 28 июля 2022, ПАИ

Жители военного городка «Кресты» в Пскове наконец-то могут свободно вздохнуть. Усилиями псковских депутатов и муниципального предприятия удалось решить давнюю и дурнопахнущую проблему – капитально отремонтировать канализационно-наносную станцию (КНС). Подробности – в нашем репортаже.

Построенная в 80-е годы прошлого века КНС вышла из строя и доставляла массу неприятностей как жителям, так и обслуживающей организации. Износ конструкций составил 100%, насосная станция не справлялась с фильтрацией и отводом канализационных стоков многоквартирных домов. «Горводоканал» выезжал чуть ли не каждый день, чтобы откачивать стоки и очищать сетки фильтров.

«Несколько лет жители обращались по поводу неудобства в связи с неработающей КНС, - пояснил и. п. главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





















Он напомнил, что старая КНС была построена в 1983 году и прослужила четыре десятка лет. Вопрос этот несколько раз рассматривался на заседаниях комитета гордумы по ЖКХ. «Для решения вопроса мы обратились в «Горводоканал». Предприятие заказало проектную документацию, выбрали подрядчика. Подрядчик справился хорошо, раньше срока», - рассказал Сергей Гаврилов.

«Этот объект - давняя головная боль жителей», - подтвердил депутат Псковской городской Думы, директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

По его словам, насосная станция была построена вместе с домами в микрорайоне как временная станция для военных. «Долгое время она полностью не обслуживалась. Когда эту станцию передали водоканалу в хозяйственное ведение, она была в достаточно плачевном состоянии. По просьбам жителей мы были вынуждены изыскать средства и за счёт нашего предприятия сделать проектирование и провести реконструкцию станции», - отметил Константин Болотин.

Стоимость работ составила 14 млн рублей. Это полностью деньги «Горводоканала». «Проект был достаточно непростой, потому что станция находится во дворе и требования, касающиеся расстояния вот таких объектов до жилых домов, более жёсткие. Поэтому проектировщик выбрал нестандартное решение, подобрал хорошее оборудование, подрядчик выполнил вовремя и качественно», - рассказал Константин Болотин.

По словам директора «Горводоканала», было заменено все, «начиная от приёмной камеры, заканчивая зданием, которое сегодня выглядит вполне современно даже для дворовой территории». «Мы поставили ограждение, КНС соответствует всем требованиям законодательства в плане безопасности и соблюдения санитарных норм», - пояснил он.

Кроме того, работа новой станции автоматизирована: «Установлена система диспетчеризации, вся информация приходит на диспетчерский пункт. Мы видим работу насосов. В случае предаварийной ситуации мы получаем информацию, сюда выезжают аварийная группа и локализует аварийную ситуацию».

Руководитель предприятия выразил надежду, что при правильной эксплуатации эта станция сможет работать более 25 лет и не будет создавать проблем для жителей.

В тестовом режиме модульная станция работает с мая. Буквально на днях сделали окончательное благоустройство. Станция уже работает. Теперь неудобств для жителей нет. Нет ни запаха, ни изливов, подвалы домов не затапливаются.

«Ребята справились хорошо, быстро, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию этой КНС. Когда была старая КНС - вонь стояла неимоверная! КНС не справлялась, затапливались фекалиями подвалы 120-го и 121-го домов. Сейчас всё исправлено, все сделано быстро и качественно», - сказал житель одного из домов Павел Петриков.

Однако военный городок в Крестах – не единственный в Пскове микрорайон, страдающий от канализационной проблемы. «Более 80 % канализационно-насосных станций города Пскова изношено, они также требуют финансирования. Этот вопрос стоит на контроле у депутатов. В этом году помимо станции в Крестах будут реконструированы канализационно-насосные станции на ул. Линейной и ул. Яна Райниса. После принятия бюджета города на следующий год будем ремонтировать и другие КНС», - сообщил Сергей Гаврилов.