Режим ограничения полетов в несколько аэропортов России продлили до 5 августа
До 5 августа продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Пoлеты временно огрaничены в аэропорты Анaпы, Белгорoда, Брянска, Ворoнежа, Геленджика, Краснoдара, Курска, Липeцка, Ростова-на-Дoну, Симферопoля и Элисты, отметили в федеральном агентстве.
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