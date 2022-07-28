Режим ограничения полетов в несколько аэропортов России продлили до 5 августа

09:50, 28 июля 2022, ПАИ

До 5 августа продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Пoлеты временно огрaничены в аэропорты Анaпы, Белгорoда, Брянска, Ворoнежа, Геленджика, Краснoдара, Курска, Липeцка, Ростова-на-Дoну, Симферопoля и Элисты, отметили в федеральном агентстве.