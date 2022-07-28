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Общество

800 пациентов с гепатитом C в Псковской области нуждаются в лечении

800 пациентов с гепатитом С в Псковской области нуждаются в лечении. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала заместитель главного врача по педиатрии Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова.

По словам врача-гастроэнтеролога Юлии Сенченко, Псковская инфекционная больница на 100% лечит гепатит, больница полностью оснащена для лечения заболевания. Карзанова добавила, что наблюдается положительная терапия в лечении гепатита А и В. Она также отметила, что сейчас нет вакцинации от гепатита С и от ВИЧ, поэтому в инфекционной больнице запустили программу дневного стационара по профилактике гепатита.

«У нас есть дневной стационар – это хронические пациенты, у них нет пожелтения, нет никаких жалоб. Мы назначаем им лечение противовирусное, направленное на уничтожение самой причины, также прописываем им лечение печени, чтобы она восстанавливалась. Для тех, кот только узнали, что у них гепатит C, ведется прием врачей, даются направления либо на дневной стационар, либо на круглосуточный. Время лечения зависит от состояния клинического пациента, от реакции на клиническую терапию. Дневной стационар – смотрим по стадии фиброза печени, от 8 до 12 недель пребывания. У нас есть лист ожидания, очередь, ежедневно к нам поступают люди», - прокомментировала Юлия Сенченко.

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