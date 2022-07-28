Более чем на 60% снизился выпуск легковых автомобилей в России

11:21, 28 июля 2022, ПАИ

Выпуск легковых автомобилей в России по итогам января – июня 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 61,8 % и составил 281 тысячу штук, сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что в июне этого года выпустили 13 тысяч легковых машин, что на 89 % меньше, чем годом ранее.

Производство грузовых автомобилей в январе – июне 2022 года составило 70,4 тысячи единиц, что на 17,7 % ниже показателя за аналогичный период 2021 года. В июне с российских конвейеров сошло 10,3 тысячи грузовиков. Это на 40 % меньше, чем годом ранее.