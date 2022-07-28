В Великих Луках благоустроили территорию возле часовни Александра Невского

11:32, 28 июля 2022, ПАИ

В Великих Луках приведена в надлежащий вид территория, прилегающая к часовне Александра Невского. Была выполнена замена старой плитки на пешеходной дорожке и вокруг самой часовни, засеяны газоны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

Работы проводились нашим предприятием – Великолукским опытным машиностроительным заводом по благословению владыки Сергия. Глава города также отметил, что сегодня, 28 июля, отмечают День крещения Руси. Он добавил, что Александр Невский является одним из символов России, память о котором необходимо сохранять.

«Теперь место выглядит более благоустроенным и достойным имени святого благоверного князя Александра Невского», - прокомментировал Козловский.