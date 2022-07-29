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Общество

Псковичам рассказали о национальной квоте на вылов рыбы


О прогнозируемых величинах вылова рыбы рассказал на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации и. о. руководителя Псковского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Михалап.

Ожидаемые квоты сига на 2023 года для всего водоёма составляют всего 2 тонны, половину этой величины могут выловить российские рыбаки. Величина общего допустимого улова снетка прогнозируется на уровне 15 тонн. Возможная национальная квота России при этом может составить 10 тонн.

«Прогнозируется некоторое снижение общего допустимого улова ряпушки на 2023 год — примерно 30 тонн на весь водоём», — рассказал он.

Подводя итоги ожидаемого и допустимого улова, специалист отметил, что общий улов прогнозируется на уровне 6 742 тонн, в том числе национальная квота — 3 796 тонн на весь водоём.

Каждый год на основании проведённых осенью исследований определяют величину общего допустимого улова (ОДУ) и квоты для каждого вида рыб. Окончательные квоты вылова рыбы в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах традиционно устанавливаются на ежегодных сессиях Межправительственной комиссии по рыболовству между Россией и Эстонией.

 

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