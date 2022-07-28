Ещё 40 человек заразились COVID-19 в Псковской области

12:47, 28 июля 2022, ПАИ

111 897 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 40 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 109 684 пациента (за сутки – 34), умерло 1 880 инфицированных COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.