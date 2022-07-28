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Общество

Жители частного сектора остались без воды из-за утечки на улице Советской Армии в Пскове

Специалисты Горводоканала устранили утечку на водоводе по улице Советской Армии в Пскове, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Аварийно-восстановительные работы проведены на трубопроводе диаметром 300 мм. Помощь в проведении раскопок на месте обнаруженной утечки оказала подрядная организация, которая выделила дополнительный экскаватор.

Об утечке сообщил один из абонентов, который позвонил в аварийно-диспетчерскую службу по телефону. Для проведения комплекса восстановительных мероприятий на место была направлена бригада.

Однако его проведению мешало постоянное сползание грунта в месте производимых раскопок и исключение возможности его осушения. Для высвобождения поврежденного водовода потребовалось произвести расчистку значительной части территории от наплывающего грунта и грязи.

Благодаря слаженным действиям бригады водоканала и подрядчика нештатную ситуацию удалось ликвидировать.

На время восстановительных работ жители частного сектора были обеспечены питьевой водой. Подвоз Горводоканал осуществлял по заявкам потребителей.

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