Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
28 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина.
Уже по традиции в рамках ежемесячных встреч в медиацентре градоначальник расскажет о реализации проектов, ремонте дорог, работе с управляющими компаниями, новых мероприятиях и работе с соцсетями.
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Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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