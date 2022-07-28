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Политика

Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Уже по традиции в рамках ежемесячных встреч в медиацентре градоначальник расскажет о реализации проектов, ремонте дорог, работе с управляющими компаниями, новых мероприятиях и работе с соцсетями.

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Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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