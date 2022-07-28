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Общество

Суд признал убийства жителей Брянской области нацистами в 1941–1943 годах геноцидом

Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в период с 1941 по 1943 год, сообщает РИА Новости.

Судебный процесс инициирован прокурором Брянской области Александром Войтовичем для восстановления исторической справедливости в интересах государства и родственников мирных жителей, а также военнопленных.

По решению судьи заявление прокурора было удовлетворено. Участники открытого процесса рассмотрели многочисленные факты преступлений, архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбуждённого СК по статье «Геноцид». Суд заслушал свидетельские показания бывших малолетних узниц концлагеря «Дулаг-142», в котором в годы войны содержалось до 80 тысяч человек. Примерно половина заключённых погибли.

Следствие установило, что с 1941 по 1943 год нацисты и их пособники расстреляли, убили бомбами и снарядами, повесили, замучили в застенках и угнали в Германию на каторжные работы более 278 тысяч жителей области.

Напомним, что 27 августа 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом преступления нацистов на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Суд рассматривал заявление прокурора Псковской области Ивана Грибова о признании геноцидом вновь выявленных преступлений периода оккупации.

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