ВИДЕО В псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа

16:10, 28 июля 2022, ПАИ

Сегодня в псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что псковский аэропорт получил новейший транспортёр для выгрузки багажа. Добавим, в августе-сентябре также ожидается поступление в аэропорт машины для обработки самолётов противообледенительной жидкостью (деайсером) для более безопасных полётов в холодное время года.