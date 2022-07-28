ВИДЕО В псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа
Сегодня в псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Ранее сообщалось, что псковский аэропорт получил новейший транспортёр для выгрузки багажа. Добавим, в августе-сентябре также ожидается поступление в аэропорт машины для обработки самолётов противообледенительной жидкостью (деайсером) для более безопасных полётов в холодное время года.
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ВИДЕО В псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа