1,6 тысячи сертификатов на маткапитал выделено псковским семьям с начала года

17:17, 28 июля 2022, ПАИ

С начала года в Псковской области проактивно выдано более 1,6 тысячи сертификатов на материнский капитал при рождении первого и второго ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

Всего в России в таком формате было выдано свыше 387 тысяч сертификатов. С середины апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном режиме без обращения со стороны родителей.

Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность сразу распорядиться материнским капиталом после рождения ребёнка, не обращаясь в клиентские службы за сертификатом.

В Пенсионном фонде России также напомнили, что с 2021 года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели можно быстрее. Срок оформления сертификата сократился до пяти рабочих дней, срок распоряжения средствами – до 10 рабочих дней.