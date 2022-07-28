Итоги первого этапа акции «Призывник» подвели в Псковской области
Итоги первого этапа общероссийской акции «Призывник» подвели в Псковской области. Акция проходила на территории региона с 1 апреля по 15 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
За это время прошло более 170 мероприятий, которыми было охвачено свыше 2 500 человек. На протяжении призывной кампании с будущими защитниками Родины провели комплекс антинаркотических профилактических занятий. На сборном пункте Псковской области и в районных призывных пунктах для новобранцев прошли лекции с разъяснением пагубных последствий употребления и распространения наркотиков.
«Сотрудники полиции принимали участие в торжественных проводах призывников для прохождения службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Должное внимание уделялось также будущим призывникам. Для учащихся школ региона организовывались марафоны, конкурсы, спортивные состязания», – отметили в пресс-службе.
С военнослужащими, уже проходящими службу, провели беседы о юридической ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.
Данная акция проводится ежегодно и имеет свои положительные результаты. Так, в период весенней призывной кампании 2022 года от призыва на военную службу в связи с потреблением наркотиков не освобождено ни одного призывника.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Более 28 млн рублей дополнительно получит Псковская область на реализацию проектов благоустройства в малых городах
Виктория Матуле: Единственное, что я могу сделать, — рассказывать о том, что происходит в Латвии