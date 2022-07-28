Тиктокер из Воронежа осквернил могилы ветеранов ради хайпа
Тиктокер из Воронежа осквернил могилы ветеранов. Сначала он потанцевал на них, а потом решил помочиться, сообщает в Telegram телеканал «360».
Все это сопровождалось криками: «Я звезда, мне все можно».
Позже подросток записал обращение, где сказал, что хотел сделать контент, а стал звездой. Теперь многие с тиктокером просто не разговаривают.
Молодой человек уже извинился за свою выходку, записав слезное обращение со словами: «Я больше так не буду, правда, я ничего не употребляю, это все шутки в интернете». Конечно, это и следовало ожидать, ведь в МВД уже занимаются этим случаем. Глава СК России поручил выяснить причины происходящего на кладбище в Воронеже и проверить могилы после выходок местного тиктокера.
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