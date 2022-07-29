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Общество

Финляндия планирует ограничить въезд российским туристам

Фото: EurAsia Daily

Власти Финляндии рассматривают шесть вариантов ограничения туристического потока из России. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Первый вариант самый радикальный – полный запрет на выдачу виз россиянам, однако он запрещён правилами Шенгенского пространства и законами Евросоюза.

Второй – самый простой в реализации – ограничение числа принимаемых заявлений на получение визы. Недостаток этого способа в том, что эффект от него будет заметен далеко не сразу – более 100 тысяч россиян уже имеют визы.

Третьим вариантом является въезд в страну лишь по очень уважительной причине, а четвёртым – аннулирование виз, что станет очень жёсткой мерой.

Кроме того, власти изучают возможность полного закрытия границ для пассажирских перевозок, что может вызвать недовольство населения. Шестым вариантом является следование линии, определенной ЕС, за который пока и выступает МИД страны. В настоящий момент ЕС разрешает жителям России въезжать на отдых в Шенгенскую зону.

Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

В Министерстве иностранных дел России считают дискриминационной идею о прекращении выдачи Финляндией туристических виз гражданам страны.

Если идея будет воплощена, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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