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Общество

Международный день тигра отмечают 29 июля

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечают День тигра, который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного, сообщает calend.ru.

Инициаторами учреждения даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в два раза за обозначенный период.

Тигр находится под международной охраной, внесён в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу России и другие охранные документы различных стран. Полный запрет охоты на тигров действует ещё с 1947 года, в 1955 году был запрещён, а затем строго ограничен отлов тигрят.

В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей. За последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. Россия входит в число стран, где численность полосатых хищников увеличивается. На территории Российской Федерации обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров обитают на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 600 особей).

 

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