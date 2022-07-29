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Общество

Роспотребнадзор подвёл итоги конкурса детского рисунка

Фото: группа Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте»

Роспотребнадзор подвёл итоги конкурса детского рисунка, посвящённого 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В конкурсе принимали участие 24 ребёнка – дети и внуки сотрудников управления Роспотребнадзора по Псковской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»:

  • в номинации «5–6 лет» победителем стала Анастасия Карасева, призёром – Яна Петрова;
  • в номинации «7–11 лет» победитель – Богдан Павлов, призёры – Мария Васильева, Анна Ильина, Дмитрий Маркушевский;
  • в номинации «12–16 лет» победитель – Виолетта Синдаловская, призёр –  Михаил Николаев.

Рисунки победителей и призёров направлены в ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, где будет проведён конкурс рисунков, присланных со всех регионов России.

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