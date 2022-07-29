Из-за ремонта в августе отменят «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Псков

11:54, 29 июля 2022, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги 2, 3, 8 и 9 августа будут отменены «Ласточки» № 815 Санкт-Петербург – Псков с отправлением из Санкт-Петербурга в 23:40, сообщается в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Также 2 и 3 августа отменяются рейсы № 816 Псков – Санкт-Петербург с отправлением из Пскова в 22:50.

3 августа изменится время отправления пригородного поезда № 6555 Луга – Псков. Поезд будет отправляться в 13:35.