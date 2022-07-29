Псковские юнармейцы примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге

14:14, 29 июля 2022, ПАИ

Двое юнармейцев из Пскова прошли отбор и отправились в Санкт-Петербург для подготовки к главному военно-морскому параду, который состоится 31 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ВВПОД «Юнармия» Псковской области.

Помимо псковичей, в состав парадного расчёта торжественным маршем пройдут юнармейцы из Петербурга, Мурманска, Вологды и Донецка.

Юнармейцы присоединятся к сухопутной части марша. Они пройдут торжественным маршем наряду с военными моряками, офицерами, курсантами военно-морских вузов и парадным расчетом морской пехоты.

Кроме того, в главном военно-морском параде примут участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводные лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысячи военнослужащих.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что участие в смотре – не только большая честь, незабываемое событие, но и большая ответственность. «Ребятам предстоит пройти торжественным маршем перед Верховным главнокомандующим. Уверен, наши юнармейцы хорошо подготовятся и достойно покажут себя», - сказал Александр Беглов.