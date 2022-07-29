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Общество

Более 300 поисковиков объединит международная молодежная Вахта Памяти в Невельском районе

Международная молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт. Подвиг Маншук - 2022» откроется в Невельском районе 1 августа. Традиционное патриотическое мероприятие пройдет на Псковской земле в 15-й раз, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году Вахта Памяти посвящена 100-летию со дня рождения Маншук Маметовой — первой казахской женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза и погибшей при проведении Невельской наступательной операции в октябре 1943 года.

Молодежная Вахта Памяти объединит рекордное за последние годы число поисковиков — около 300 человек. Палаточный городок будет разбит на берегу озера Волоченец в Невельском районе. В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли особенно кровопролитные бои.

В числе участников — как школьники, так и опытные взрослые поисковики. Планируется приезд поисковиков из республик Казахстан, Беларусь, Татарстан, Коми, а также Саратовской области, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и большинства районов Псковской области.

Участники экспедиции будут заниматься поисковыми работами, для совсем юных будет организована «Школа юного поисковика», занятия по истории Отечества, музейные выставки, занятия по спортивной и военно-прикладной подготовке.

Международная молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт. Подвиг Маншук - 2022» продлится по 10 августа. Ее итогом станет церемония перезахоронения бойцов, останки которых будут подняты в рамках экспедиции, на одном из воинских захоронений Невельского района.

Организатором мероприятия являются общественная организация «Поисковое движение России», Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След Пантеры», Невельская поисковая организация «Гвоздика», а также правительство Псковской области, Центр молодежи и общественных инициатив.

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