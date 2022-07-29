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Общество

В администрации Великих Лук прокомментировали закрытие бани «Лазавица»

Комплексную оценку состояния здания бани «Лазавица» и возможности ее технического перевооружения проводят в Великих Луках. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на администрацию города.

После проведения комплексной оценки будут приняты все возможные меры для возобновления работы бани.

Вопрос о дальнейшей судьбе комплекса также задавали общественные советники на встрече с главой города. Николай Козловский отметил, что сейчас изыскиваются варианты, каким образом выйти из сложившейся ситуации: то ли это будет просто моечная без парилки, либо же приобретут дополнительное оборудование, чтобы там были полноценные паровые комнаты. «Баню закрывать пока нельзя», – отметил глава города.

«Таким образом, великолучане не должны остаться без любимого моечного комплекса, который за годы эксплуатации заметно износился и потребовал более современной технической оснащенности», — отмечтил он.

По словам корреспондентов районной газеты, новость о приостановке работы бани вызвала множество вопросов не только среди сотрудников «Лазавицы», но и среди рядовых граждан. 

 

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