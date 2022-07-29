Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем
Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
В настоящий момент воздушное судно находится в небе над Каспийским морем. После сигнала тревоги пилоты приняли решение о снижении лайнера до высоты 3 тыс. метров.
Уточняется, что самолет вылетел из столицы Чечни примерно в 15:00 мск. Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги, на данный момент уточняется.
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