Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем

15:50, 29 июля 2022, ПАИ

Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

В настоящий момент воздушное судно находится в небе над Каспийским морем. После сигнала тревоги пилоты приняли решение о снижении лайнера до высоты 3 тыс. метров.

Уточняется, что самолет вылетел из столицы Чечни примерно в 15:00 мск. Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги, на данный момент уточняется.