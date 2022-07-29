В Ледовом дворце Пскова пройдёт первый хоккейный турнир в формате 3x3

16:20, 29 июля 2022, ПАИ

31 июля в 11:00 в псковском Ледовом дворце состоится первый хоккейный турнир в формате 3x3. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 июля.

Участие примут шесть команд, которые разбиты на две группы: «Торнадо» Псков, «Беркут-М» Палкинский район (молодежка), «ГазМяс» Псков; «Ганза» Псков, «Беркут-В» Палкинский район (ветераны), «Родина» Псковский район.

По словам Александра Гаврилова, хоккей успешно развивается в городе. «Возможно, к 2030 году этот вид спорта включат в Олимпиаду по аналогии с мини-футболом и стритболом», - добавил он.

Добавим, что к турниру по мини-хоккею в формате 3x3 допускаются хоккейные команды, сформированные из игроков-любителей в возрасте старше 14 лет.