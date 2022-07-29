Готовится к эфиру 73-й выпуск «Псковского телеграма»

16:39, 29 июля 2022, ПАИ

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Неделя в Псковской области проходит под знаком подведения итогов выдвижения кандидатов на больших муниципальных выборах. Вы скучали по политической активности, интригам и авантюрам? Вот вам! «Яблоко» продолжает оттачивать умение самострела и запороло выдвижение своих кандидатов в городские Думы Пскова и Великих Лук.

КПРФ «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» (московское руководство открыло?) снимает с выборов в Гдовском районе «дерзкого кандидата» Поршнева. «Справедливая Россия» в отсутствие собственной региональной повестки подогнала федеральную: Сергей Миронов в неостановимом пароксизме заявлений хочет слиться с КПРФ, КПРФ нервно курит и отвечает, что только под нашими знаменами.

Предвыборная кампания наконец-то начинает оживляться, играть красками и дарить темы для обсуждения ведущим видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Ведущие программы Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев также поговорят о внимании британских журналистов к Пскову, есть ли жизнь без шенгена, а также дадут путевку в жизнь псковским улиткам.

Свежий выпуск «Псковского телеграма», о самом интересном в телеграм-пространстве, смотрите на портале ПАИ в 18:00, в эфире телеканала «Первый Псковский» – в 18:30.