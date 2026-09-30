Временно исполняющим полномочия главы Пскова назначен Станислав Стармолотов

09:01, 30 сентября 2026, ПАИ

Временно исполняющим полномочия главы Пскова назначен Станислав Стармолотов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«За годы работы в министерстве транспорта Станислав Янович зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный решать масштабные задачи и отвечать за конечный результат», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что вместе им удалось многое сделать для обновления и развития дорожной сети. В последние годы, в том числе благодаря эффективной работе министерства, значительно увеличился объём дорожного фонда.

«Уверен, что профессионализм и опыт Станислава Яновича помогут сохранить высокий темп, заданный муниципальной командой, и обеспечить дальнейшее развитие областной столицы. Со своей стороны обещаю всестороннюю поддержку», – сказал губернатор.

Напомним, Борис Елкин, ранее занимавший пост главы Пскова, избран председателем Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.