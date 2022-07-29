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Пскович Денис Жгунов водрузил флаг Псковской области на Северном полюсе

Выпускник Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова Денис Жгунов водрузил на Северном полюсе флаг Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Пскович в числе 70 победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» отправился в просветительскую экспедицию государственной корпорации «Росатом» «Ледокол открытий», которая прошла на борту атомного ледокола «50 лет Победы» с 17 по 29 июля.

11 июля врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков встретился с Денисом для передачи ему флага Псковской области, так как одним из пунктов программы экспедиции является развертывание флагов российских регионов на Земле Франца-Иосифа.

«Мы слушали лекции от первых лиц Росатома, учёных, физиков, инженеров и проектировщиков, ходили на встречи с великими людьми, такими как Виктор Боярский, выдающийся путешественник и полярник, покоривший Антарктиду и многократно Северный полюс, Алла Шишкина — 17-кратная чемпионка мира и 3-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, мне удалось задать ей самый интересный вопрос на встрече, за что я получил олимпийскую футболку из Токио от самой Аллы.

Мне удалось войти в отдельную группу, изучающую льды Северного Ледовитого океана, и вместе с учёными мы бурили и изучали лёд на Северном полюсе. Мы видели флору и фауну Арктики: белых медведей, ради одного медведя капитан даже развернул ледокол, чтобы мы успели его сфотографировать. Также мы видели моржей, чудесную природу, территории, знакомые всем из контурных карт по географии: Новую Землю, Землю Франца-Иосифа и полярную станцию на ней. Было очень много весёлых творческих вечеров, конкурсов и дискотек. Я счастлив, что достиг Северного полюса, и я желаю всем хоть раз в жизни туда съездить. Это невероятно», - рассказал Денис Жгунов.

Напомним, что проект Дениса Жгунова будет реализован благодаря победе во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Основная цель проекта Дениса – повысить уровень культурного просвещения псковичей, рассказав им об истории города и области. Это поможет псковичам проводить время в общественном транспорте с пользой. Кроме того, этот проект превращает обычный общественный транспорт в своего рода интерактивный музей. На данный момент проект планируется к реализации на городском маршруте №17. Подробнее о проекте можно почитать здесь.

Псковское агентство информации является одним из партнёров проекта «Культурная дорога».

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