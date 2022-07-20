Пскович отправился в просветительскую экспедицию в Арктику

14:33, 19 июля 2022, ПАИ

Пскович Денис Жгунов, выпускник Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова, в числе 70 победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» отправился в просветительскую экспедицию государственной корпорации «Росатом» «Ледокол открытий», которая пройдет на борту атомного ледокола «50 лет Победы» с 17 по 29 июля.

11 июля врио председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков встретился с Денисом для передачи ему флага Псковской области, так как одним из пунктов программы экспедиции станет развертывание флагов российских регионов на Земле Франца-Иосифа, сообщает комитет по образованию в Псковской области.

На встрече Денис также рассказал про свой проект «Культурная дорога», одним из партнеров которой является Псковское агентство информации. Проект будет реализован на территории Псковской области. «Сама задумка заключается в том, чтобы поездку в автобусе превратить в визуальное путешествие по знаковым городским местам истории, настоящему и прошлому города Пскова, его славным страницам. Для этого в автобусе установят специальные инфоэкраны», – сообщил выпускник.

Андрей Ермаков поздравил выпускника с победой и пожелал ему продуктивной поездки.

Своими ожиданиями от предстоящего путешествия Денис Жгунов поделился с Псковским агентством информации.

«Хочется сказать, что на вершину планеты я еду с мыслью об ответственности, лежащей на каждом человеке за экологию нашей среды», — сообщает воодушевленный Денис.

Во время поездки пскович намерен услышать мнение экспертов по многим вопросам, не дающим покоя юному ученому, например, как сохранить флору и фауну Арктики, сможет ли Россия доказать, что российский континентальный шельф включает в себя хребет Ломоносова, и многие другие.

«Я хочу сказать, что в нашей стране существует очень много возможностей для развития своего потенциала и только от нас зависит, используем мы эти возможности или нет. Не стоит чего-то ждать или бояться где-то участвовать, рискуйте, участвуйте в конкурсах, побеждайте, ведь мы живём в самой великой стране мира, которая заинтересована в нашем развитии», – делится Денис Жгунов.

Напомним, что проект Дениса Жгунова будет реализован благодаря победе во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Основная цель проекта Дениса – повысить уровень культурного просвещения псковичей, рассказав им об истории города и области. Это поможет псковичам проводить время в общественном транспорте с пользой. Кроме того, этот проект превращает обычный общественный транспорт в своего рода интерактивный музей. На данный момент проект планируется к реализации на городском маршруте №17. Подробнее о проекте можно почитать здесь.

Отметим, Псковское агентство информации является одним из партнёров проекта «Культурная дорога».