Губернатор Псковской области опубликовал анонс видео еженедельного обращения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс своего еженедельного видеообращения.
В нём речь пойдёт о вакцинации против коронавируса, строительстве детских площадок, переходе Дновской автостанции во владение муниципалитетом, развитии сельского хозяйства региона и других темах.
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