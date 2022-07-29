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Общество

Губернатор Псковской области опубликовал анонс видео еженедельного обращения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото: скрин видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс своего еженедельного видеообращения. 
В нём речь пойдёт о вакцинации против коронавируса, строительстве детских площадок, переходе Дновской автостанции во владение муниципалитетом, развитии сельского хозяйства региона и других темах.

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