Псковская область выделит на проведение Дня города в Великих Луках дополнительные средства

23:46, 30 июля 2022, ПАИ

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27 августа состоится День города и в Великих Луках.

Псковская область на организацию праздника выделит дополнительные средства из регионального бюджета, сообщил в еженедельном видеообращении глава региона Михаил Ведерников.

«Программа, как и в Пскове, будет очень насыщенная и достойная. В том числе, будет активно задействована акватория реки Ло́вать. Состоятся парад «Петровской флотилии», различные потешные заплывы, конкурсы и водное шоу. Очень надеюсь, что и жители города оценят по достоинству праздничную программу», – сказал Михаил Ведерников.