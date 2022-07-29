В Псковский реабилитационный центр для диких животных и птиц попал орлан-белохвост

21:43, 29 июля 2022, ПАИ

Вчера в реабилитационный центр для диких животных и птиц «Псковский ковчег» привезли молодого орлана-белохвоста. Об этом сообщил паблик центра.

Несмотря на то, что птица довольно крупная, хвост еще не окрашен в белый цвет. Пока оперение яркое, а вот к 5 – 6 летнему возрасту, у орлана ярко вырисовывается ромбовидный белый хвост.

Из-за резкого истребления в середине 20-го века орлан белохвост на данный момент внесен в Красную книгу России и международную Красную книгу со статусом «уязвимый вид».



«Нашли его в лесу за Муровицами и первое предположение, что птица получила удар током. Совсем не мог держаться на своих лапах», – написали работники центра в соцсетях.

Длина тела взрослой особи орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев – от 200 до 230 сантиметров, масса – от 4 до 7 килограммов.