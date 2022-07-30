В Заплюсье в скором времени появятся детская и воркаут площадки
Замглавы Плюсского района Наталья Иванова обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с вопросом об организации досуга для детей Заплюсья. Аналогичные просьбы поступали и от местных жителей, рассказал Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.
Во время рабочей поездки в Плюсский район глава региона принял решение в центре посёлка установить современные детскую и воркаут площадки.
«Сделаем это в ближайшее время. Также продолжаем переговоры об установке банкомата. Там есть свои тонкости, связанные с обеспечением безопасности. Но тему мы дожмём, и обязательно найдём решение», – заверил Михаил Ведерников.
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