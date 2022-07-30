В Заплюсье в скором времени появятся детская и воркаут площадки

23:45, 30 июля 2022, ПАИ

Замглавы Плюсского района Наталья Иванова обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с вопросом об организации досуга для детей Заплюсья. Аналогичные просьбы поступали и от местных жителей, рассказал Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

Во время рабочей поездки в Плюсский район глава региона принял решение в центре посёлка установить современные детскую и воркаут площадки.



«Сделаем это в ближайшее время. Также продолжаем переговоры об установке банкомата. Там есть свои тонкости, связанные с обеспечением безопасности. Но тему мы дожмём, и обязательно найдём решение», – заверил Михаил Ведерников.