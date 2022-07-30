Невельская ферма по выращиванию улиток может стать агротуристическим центром Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении упомянул ферму по разведению улиток в Невельском районе, как образец фермерского хозяйствования.
«В планах владельца не только расширение бизнеса, но и создание агротуристического центра», – отметил глава региона. Смотрите видеосюжет телеканала «Первый Псковский» о необычной ферме.
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