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Марина с Лазарем наступили по народному календарю

30 июля чествуют двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского, сообщает календ.ру.

По преданию, Маргарита родилась в Антиохи и была дочерью языческого жреца Эдессия. Когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Маргарита стала пастушкой. Однажды ее увидел римский префект Олимврий и, очарованный ее красотой, предложил ей брак — но лишь при условии, что она отречется от Христа. Девушка отказалась, и разгневанный префект приказал ее пытать, а позже — и вовсе казнить.

В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников, говорили, что она являлась Жанне д`Арк. Православная церковь почитает Маргариту Антиохийскую под именем святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь построено большое количество храмов.

Лазарь Гали сийский родился в городе Магнезии, во взрослом возрасте принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву». В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.

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