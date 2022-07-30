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Общество

Псковичей предупреждают о временном прекращении движения автотранспорта

УГИБДД сообщает о временном прекращении движения транспортных средств по одному из участков автомобильной дороги. Введено временное прекращение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения 58ОПРЗ 58А-313.

Участок дороги «Изборск – Палкино - Остров» по улице Островской от здания Администрации Палкинского района до братских захоронений перекрыта 30 июля 2022 года на период времени с 13.00 до 14.00 часов. Объезд осуществляется по улицам Набережная - Заречная или по улицам Набережная - переулок Почтовый - улица Подгорная.

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