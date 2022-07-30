Посетителей трех зданий Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

16:38, 30 июля 2022, ПАИ

Государственная Третьяковская галерея эвакуировала посетителей из своего главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве в связи с анонимной угрозой. Работу музеев прекратили до 16:00 субботы, сообщается на сайте галереи, сообщает ТАСС.

Посетители, которые не успели закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут по купленному билету посетить его в течение недели, говорится в публикации. «Информация о возобновлении работы будет размещена на сайте», – уточнили в музее.