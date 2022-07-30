Михаил Ведерников поздравил жителей Псковского района

22:43, 30 июля 2022, ПАИ

В честь юбилея 95-летия Псковского района на горе Соколиха состоялся большой праздник с концертной программой, ярмаркой мастеров народных промыслов, детскими развлекательными площадками, дискотекой и праздничным фейерверком.

«Поздравляю жителей района и от всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.