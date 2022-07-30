Михаил Ведерников поздравил жителей Псковского района
В честь юбилея 95-летия Псковского района на горе Соколиха состоялся большой праздник с концертной программой, ярмаркой мастеров народных промыслов, детскими развлекательными площадками, дискотекой и праздничным фейерверком.
«Поздравляю жителей района и от всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 июля 2022
Глава Псковского района Наталья Федорова поблагодарила аграриев района во время праздника