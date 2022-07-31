Грантовый конкурс проектов туризма и гостеприимства стартовал в Псковской области

13:01, 31 июля 2022, ПАИ

С 1 августа предприниматели Псковской области смогут подать заявку на грантовый конкурс, направленный на развитие туристической инфраструктуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Средства направлены из консолидированного бюджета для достижения целевых показателей федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Полученные оп итогам конкурса средства предприниматели смогут направить на обустройство пляжей, берегов рек и других водоемов, а также на развитие туристической инфраструктуры в части обновления оборудования, создания туристических маршрутов, электронных путеводителей, доступной среды для маломобильных граждан и другие мероприятия.

Заявки можно подать до 10 августа. До 25 числа того же месяца специалисты рассмотрят все поступившие заявки и дадут им профессиональную оценку. Положение о конкурсе, формы заявок и другие документы размещены на сайте Комитета по туризму Псковской области в разделе «Гранты 2022». Максимальный размер гранта зависит от выбранного направления и составляет от 3 до 10 млн рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил положение о предоставлении грантовой поддержки при реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а также развития инфраструктуры туризма.