ПсковГУ станет площадкой для проведения финального этапа олимпиады «Финатлон для старшеклассников»

12:42, 01 августа 2022, ПАИ

Финальный этап всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку ‎и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников» 2022-2023 учебного года пройдёт на базе Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Соревнования проводятся для учеников 8-11 классов в три этапа. Пройти тестирование и написать творческое эссе можно дистанционно, финал проходит очно на региональных площадках. Тематика заданий приближена к реальной экономике, в них ставятся актуальные проблемы финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. В период подготовки для участников, педагогов и родителей проводятся вебинары по темам олимпиады.

Регистрация для учеников 8-11 классов продлится с 1 сентября до 30 ноября 2022 года.

С информацией об олимпиаде можно ознакомиться на сайте здесь.

Добавим, что состязание входит в перечень олимпиад Минобрнауки России, дающих право на получение льгот при поступлении в российские вузы.