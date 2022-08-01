ПсковГУ станет площадкой для проведения финального этапа олимпиады «Финатлон для старшеклассников»
Финальный этап всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников» 2022-2023 учебного года пройдёт на базе Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Соревнования проводятся для учеников 8-11 классов в три этапа. Пройти тестирование и написать творческое эссе можно дистанционно, финал проходит очно на региональных площадках. Тематика заданий приближена к реальной экономике, в них ставятся актуальные проблемы финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. В период подготовки для участников, педагогов и родителей проводятся вебинары по темам олимпиады.
Регистрация для учеников 8-11 классов продлится с 1 сентября до 30 ноября 2022 года.
С информацией об олимпиаде можно ознакомиться на сайте здесь.
Добавим, что состязание входит в перечень олимпиад Минобрнауки России, дающих право на получение льгот при поступлении в российские вузы.
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