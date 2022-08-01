30 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
112 059 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 30 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Выздоровело 109 826 пациентов (за сутки – 44). Всего с начала пандемии от коронавируса умерло 1 882 человека.
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