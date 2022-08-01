Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Представители 32 регионов России, ЛДНР и Запорожской области примут участие в форуме «Истоки» в Псковской области

Представители из 32 регионов России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области примут участие в новом молодёжном историко-культурном форуме «Истоки», который проходит в Печорах. Об этом сообщил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько сегодня, 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Радько отметил, что в этом году на форуме «Истоки» планируется участие одной тысячи человек. Первая смена соберёт 100 человек: 70 % – женщины, 30 % – мужчины с 18 до 35 лет.

Все участники форума прошли специальные курсы, после чего написали итоговый тест, который и определил участников форума, уточнил он.

Отметим, что торжественное открытие первой смены «Школа воспитания» нового молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоится завтра, 2 августа.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги с 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

ФОТОФАКТ: Большая пробка образовалась на границе с Эстонией в Псковской области
01 августа 2022

Представители 32 регионов России, ЛДНР и Запорожской области примут участие в форуме «Истоки» в Псковской области
01 августа 2022

Виталий Рахманов: Использование VPN-сервисов — это всегда большой риск
01 августа 2022

Попробовать себя в иконописи смогут участники форума «Истоки» в Псковской области
01 августа 2022

В Пскове 2 августа изменится схема движения общественного транспорта
01 августа 2022

Почти на 15% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
01 августа 2022

Открытие международной молодёжной «Вахты памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» состоялось в Невельском районе
01 августа 2022

Ливни и до 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 2 августа

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...