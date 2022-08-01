Представители 32 регионов России, ЛДНР и Запорожской области примут участие в форуме «Истоки» в Псковской области

15:26, 01 августа 2022, ПАИ

Представители из 32 регионов России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области примут участие в новом молодёжном историко-культурном форуме «Истоки», который проходит в Печорах. Об этом сообщил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько сегодня, 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Радько отметил, что в этом году на форуме «Истоки» планируется участие одной тысячи человек. Первая смена соберёт 100 человек: 70 % – женщины, 30 % – мужчины с 18 до 35 лет.

Все участники форума прошли специальные курсы, после чего написали итоговый тест, который и определил участников форума, уточнил он.

Отметим, что торжественное открытие первой смены «Школа воспитания» нового молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоится завтра, 2 августа.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги с 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.