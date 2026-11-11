Участки улиц Воеводы Шуйского и Леона Поземского временно перекроют в Пскове

18:43, 11 ноября 2026, ПАИ

С 11 по 13 ноября улицу Леона Поземского в Пскове перекроют в районе здания № 123 (со стороны Ваулиногорского шоссе). В это время здесь будет организовано одностороннее движение, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения продлятся с 08:00 до 17:00, а ночью проезд будет открыт.

С 16 по 20 ноября улицу Воеводы Шуйского в Пскове полностью перекроют на участке от дома №6 по улице Красных Просвещенцев до дома №11 по Воеводы Шуйского, включая отрезок вдоль дома №6 по Красных Просвещенцев. Движение будет закрыто с 08:00 до 17:00, в ночное время проезд будет доступен.

Перекрытие связано с дорожными работами.