На 10,6% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

15:37, 01 августа 2022, ПАИ

В январе–июле 2022 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 90,8 млн пассажиров, что на 10,6 % превышает показатели аналогичного периода в 2021 году. Из них 80,2 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+10,4 %), 10,6 млн – пассажиры дальнего следования (+12,2 %). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

По итогам января–июля пассажирооборот вырос на 14 % и составил 10,9 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – более 3 млрд пассажиро-километров (+10,9 %), в дальнем следовании – 7,7 млрд пассажиро-километров (+15,3 %).

В июле текущего года на Октябрьской железной дороге перевезли 16,1 млн пассажиров, что на 12,3 % выше уровня аналогичного периода 2021 года. Пассажирооборот в июле составил 2,3 млрд пассажиро-километров, что на 22,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.