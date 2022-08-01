На АЭС в Японии произошла утечка нескольких тонн радиоактивной воды
Утечка семи тонн воды с радиоактивными элементами произошла в третьем реакторе АЭС «Михама» в префектуре Фукуи, передаёт агентство «Киодо» со ссылкой на оператора станции.
Сообщается, что в 10:55 [04:55 по мск. — ПАИ] сработала сигнализация, оповестившая о снижении объёма воды, поступающего в насос. Сотрудники станции обнаружили лужу около фильтра и собрали более половины вытекшей жидкости в специальную цистерну на случай утечки.
Компания заверила, что происшествие не окажет влияния на окружающую среду.
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