Мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя в Москве

15:57, 01 августа 2022, ПАИ

В храме Христа Спасителя в Москве произошёл потоп. Как сообщают «Известия», устроил его ранее судимый мужчина.

В ночь на 1 августа злоумышленник разбил стекло в окне цокольного этажа и спустился на подворье. Там он размотал пожарные гидранты и включил воду. В итоге в коридорах двух цокольных этажей произошёл потоп.

Служба охраны храма задержала мужчину и передала сотрудникам полиции. Они выяснили, что правонарушителем является 40-летний Алексей, зарегистрированный в Московской области. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом он был судим за грабёж, хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм по мотивам религиозной ненависти»).