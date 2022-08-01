При попытке вернуть утерянные документы пскович лишился денег

16:02, 01 августа 2022, ПАИ

50-летний пскович после разговора с неизвестным по телефону лишился 8 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пояснил полицейским, что ранее потерял документы и разместил в интернете объявление о пропаже. Затем ему поступил звонок с неизвестного номера: собеседник сказал, что нашёл потерянное и готов вернуть за вознаграждение. Звонивший попросил псковича положить на его счёт по номеру телефона 8 000 рублей. Мужчина выполнил требования, после чего неизвестный перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.