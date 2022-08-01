Почти 100 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

17:32, 01 августа 2022, ПАИ

Более 301,6 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 93 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 612 543 случая заболевания коронавирусом, 17 981 475 человек выздоровело, 382 469 – умерло.