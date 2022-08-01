Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет возле моста
В Гдвоском районе за деревней Спицино на мосту через реку Тороховку водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В автомобиле находились четыре человека.
Прибывшие спасатели передали пострадавших бригаде скорой помощи. Оказана помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдовского района, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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