Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет возле моста

13:27, 01 августа 2022, ПАИ

В Гдвоском районе за деревней Спицино на мосту через реку Тороховку водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В автомобиле находились четыре человека.

Прибывшие спасатели передали пострадавших бригаде скорой помощи. Оказана помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдовского района, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.