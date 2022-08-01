Сотрудники МО МВД России «Печорский» задержали два транспортных средства

18:22, 01 августа 2022, ПАИ

В ночь с 30 на 31 июля около 03:00 на улице Заводской в Печорах сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль «Ауди 100», сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».



За рулём иномарки находился несовершеннолетний печерянин. Прав на управление автомобилем у подростка не было.



В итоге полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП РФ, а автомобиль отправили на спецстоянку. Решается вопрос о привлечении к ответственности нарушителя и его родителей.



31 июля в деревне Зимний Борок Печорского района местный житель ехал на мотоцикле «Иж». После проверки по базам данных выяснилось, что мужчина, 1992 года рождения, ранее был лишён права управления транспортными средствами.



Кроме того, у мотоциклиста не было ни страховки на «железного коня», ни госномеров. И вдобавок ко всему, мужчина ехал без шлема, но трезвый.



Мотоцикл эвакуировали на спецстоянку.



30 июля в Новом Изборске за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» задержали местного жителя.



После составления протокола дело передали в мировой суд. По его решению нарушитель получил десять суток административного ареста.



Люди, подумайте о будущем! Не выезжайте на дороги, если употребили алкоголь и не имея прав на нахождение за рулём!