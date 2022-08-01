Островский клуб «Допризывники» продемонстрировал ребятам из Центра «Авангард» строевую подготовку

18:59, 01 августа 2022, ПАИ

Члены юношеского военно-патриотического спортивного клуба «Допризывник» продемонстрировали свои умения и навыки в строевой подготовке перед ребятами, которые сейчас занимаются на базе «Юность» в центре военно-патриотического воспитания «Авангард», сообщила корреспондент газеты «Островские вести».

«Допризывники» продемонстрировали хорошую строевую выправку, сложную комбинацию строевых приёмов, четкие повороты на месте и в движении, идеальное равнение и перестроения в строю, прекрасное исполнение строевой песни.

Напомним, что юношеский военно-патриотический спортивный клуб «Допризывник» при Крюковской средней школе Островского района в 2017 году вошел в список претендентов на соискание Первой общественной Премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива».