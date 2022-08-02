Победительница конкурса «Лучший муниципальный служащий» станет первым заместителем Сергея Грахова

08:00, 02 августа 2022, ПАИ

Победительница регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» Екатерина Архипова займёт пост первого заместителя председателя областного комитета по строительству и ЖКХ. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что инициативные и неравнодушие люди с горящими глазами, полные новых идей и готовности их реализовывать, всегда нужны в команде правительства области, и предложил девушке попробовать себя на посту первого заместителя председателя областного комитета по строительству и ЖКХ.

Ранее Екатерина Анатольевна возглавляла отдел по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации Опочецкого района.

18 апреля в регионе определили победителей второго регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий». Всего в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» участвовало 35 человек из 23 районов. Жюри оценивало их профессиональные и личностные качества, а также уровень знаний, результаты служебной деятельности, потенциал и перспективы.